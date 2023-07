Boca Juniors aponta aos 10 milhões de euros por Alan Varela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O início desta semana também deverá ter desenvolvimentos no que diz respeito ao dossiê Alan Varela, uma vez que a imprensa argentina deu conta das expectativas que o Boca Juniors tem relativamente à chegada de uma proposta do FC Porto na casa dos 10 milhões de euros.A fasquia mínima para negociar a transferência do médio, de 22 anos, depois de uma primeira nega aos dragões. Varela defronta esta noite o Gimnasia, para o campeonato argentino.