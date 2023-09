Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Branco no melhor onze da história do FC Porto para Pinto da Costa: «Deixei marca no clube» Antigo lateral portista soube, através de Record, que integrava as escolhas do presidente dos dragões e reagiu com agrado





• Foto: Fernando Ferreira