Brasileiros garantem que já há acordo entre FC Porto e Cruzeiro por Gabriel Veron

A saída de Gabriel Veron para o Cruzeiro é cada vez mais real e, no Brasil, já se garante que o acordo entre clubes é total. Mais do que isso, segundo as mesmas fontes, o FC Porto já enviou a documentação necessária para a transferência.Assim sendo, o negócio vai fazer-se por empréstimo de um ano, com o Cruzeiro a reservar uma cláusula de compra do avançado, no valor de 10 milhões de euros, um valor bem próximo, portanto, daquele que o FC Porto pagou por Veron no verão do ano passado.Veron já integrará os trabalhos de pré-época do novo clube, sendo que a oficialização da transferência será feita nos próximos dias.