Çaglar Söyüncü foi apontado ao FC Porto mas há um obstáculo pela frente

O nome de Çaglar Söyüncü foi apontado como alvo do FC Porto para reforçar o eixo da defesa durante esta quarta-feira. Segundo o jornalista Matteo Moretto, do portal 'Relevo', o central turco do Atlético Madrid está a despertar cobiça dos dragões e da Roma de José Mourinho para este mercado de inverno.Contudo, segundo apurou, Söyüncü aufere um salário incomportável para os cofres portistas e, por esta altura, os colchoneros não ponderam abrir mão do jogador a título de empréstimo. Daí que uma eventual saída para o Dragão seja um cenário bastante difícil de se concretizar.