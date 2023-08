Camisola 10 do FC Porto reservada para Francisco Conceição

Francisco Conceição vai ser oficializado em breve como reforço do FC Porto e à sua espera, apurou, terá a camisola 10 que deixou sem dono no verão de 2022, altura em que deixou o Dragão para assinar com o Ajax.De acordo com as informações apuradas, o extremo, de 20 anos, tem tudo acertado para regressar aos azuis e brancos, numa transferência a título de empréstimo com o FC Porto a garantir uma opção de compra.Os dragões, que vai usar a camisola com o número 17, deixando assim o 10 que vestiu em Famalicão disponível para Francisco Conceição.