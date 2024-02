Candidatura de Pinto da Costa critica administrador financeiro de André Villas-Boas

A página oficial da candidatura de Pinto da Costa às eleições do FC Porto ('Todos pelo Porto') teceu duras críticas à escolha de José Pedro Pereira da Costa para administrador financeiro na lista de André Villas-Boas. Entre várias considerações, pode ler-se que "nunca se notabilizou por acompanhar a vida do clube" e "quem conhece os meandros dos negócios que envolvem o futebol sabe bem de quem se trata e que interesses representa"."Foi hoje apresentado o candidato de André Villas Boas a administrador financeiro do FC Porto. Quem é José Pedro Pereira da Costa, o candidato de Villas-Boas a CFO do FC Porto? José Pedro Pereira da Costa é um nome desconhecido para a generalidade dos portistas. Nunca se notabilizou por acompanhar a vida do clube, assistir aos seus jogos ou envolver-se na sua atividade associativa. No entanto, quem conhece os meandros dos negócios que envolvem o futebol sabe bem de quem se trata e que interesses representa", consta da publicação, seguindo-se mais críticas."Administrador executivo da NOS durante dez anos, esteve por trás de uma providência cautelar movida contra o FC Porto em 2016, quando o clube assinou com a MEO um contrato superior a 450 milhões euros – uma proposta que superava largamente a da NOS e que foi fundamental para a competitividade do clube na última década. Durante 16 anos e até ao fim de 2023, foi igualmente administrador da Sport TV e um dos principais nomes da Olivedesportos. Não consta que alguma vez se tenha insurgido contra o tratamento dedicado ao FC Porto num canal cada vez mais alinhado com os objetivos dos maiores clubes de Lisboa. Homem de mão de Joaquim Oliveira durante décadas, a posição de José Pedro Pereira da Costa nos negócios do futebol é clara: tem estado sempre do lado oposto ao FC Porto. Que interesses o levaram a deixar a NOS e a Olivedesportos há dois meses? O que representa no contexto eleitoral do FC Porto? O CFO do FC Porto não pode ser uma pessoa que já pôs ações contra o Clube!", atacou a candidatura do atual líder dos dragões.