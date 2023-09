Cânticos anti-Benfica valem 714 euros de multa ao FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta quinta-feira, o mapa de castigos referente à pretérita jornada da Liga Betclic e o FC Porto foi castigado com mais de cinco mil euros divididos por três multas.Os cânticos anti-Benfica entoados pelos adeptos portistas, na primeira parte do jogo na Reboleira, motivaram desde logo uma multa de 714 euros. Já a utilização de engenhos pirotécnicos por parte dos mesmos adeptos consumou-se numa multa de 1.910 euros.De resto, por a primeira e segunda partes do jogo terem arrancado, respetivamente, "três e quatro minutos depois da hora, devido a atraso da equipa do FC Porto, sem apresentar motivo justificativo", os dragões são obrigados a pagar 3.060 euros.No total, nestes três castigos, o FC Porto terá de pagar 5.684 euros.