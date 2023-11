Capitais próprios negativos, prémios da administração e naming: Pinto da Costa analisa finanças do FC Porto

Durante a entrevista à SIC, Pinto da Costa abordou ainda os capitais próprios negativos do FC Porto, a polémica em torno dos prémios que a administração recebeu, algo que considera ser "um falso problema" e ainda revelou que a cedência do naming do Estádio do Dragão é uma possibilidade que está a ser estudada "a médio prazo", com valores entre os 5 e 6 milhões de euros como base.



Licenciamento UEFA. Passar estádio para a SAD?

"Para a SAD? Estou a ouvir pela 1ª vez. Não lhe posso responder, é a primeira vez que ouço isso. Não estamos, até hoje, a pensar nisso. Mas vou dizer que temos outros planos e projetos, até que vão fazer entrar algum dinheiro considerável no FC Porto, como melhoria grande no Estádio do Dragão, em que uma empresa suporta isso e ainda nos vai entregar verba considerável", atirou o líder do clube da cidade Invicta.

Naming é hipótese?

"Sim. Hoje, curiosamente, quando há 20 anos quiseram por meu nome no estádio, opus-me, disse que iria complicar negócio do naming no Estádio. Qualquer empresa aceita Dragão e nome de empresa e ninguém ia aceitar Jorge Nuno Pinto da Costa Super Bock. Estamos a partir da base de 5/6 milhões, é isso que estamos a negociar. Algo para médio prazo."

Capitais próprios negativos

"Chega-se aí porque os encargos subiram muito desde 2015. Os jogadores hoje em dia ganham muito mais, é uma diferença abismal. Cada vez há mais concorrência, agora com o mundo árabe. Não é para nós uma preocupação. Em dezembro os capitais próprios vão estar, se não positivos muito perto disso. O que me importa é que o Sérgio Conceição desde que veio tem 10 títulos no museu. Os sócios que vão ao museu vão ver as taças, não os capitais que são negativos. Isso é uma arma de arremesso. Estivemos em fair play financeiro e já não estamos. Pudemos apresentar este prejuízo em acordo com a UEFA, eles sabem quais são os nossos planos ate ao fim do ano. No final do ano é que temos de apresentar as contas à UEFA. A nossa aposta é desportiva. Nós demos preferência ao aspeto desportivo. Naturalmente controlado, para quando tivemos de apresentar contas à UEFA, em dezembro, apresentarmos contas positivas."

Resultados negativos da SAD

"Ano passado foram 20 milhões de lucros. Está perto? [De falência técnica] Nós estamos perto de tudo. Na nossa sociedade, há jogadores com valor 0. No ano passado vendemos um jogador por 45 M€, ou há dois anos, que valia 0."

Os prémios da administração?

"É um falso problema, porque a administração recebeu um prémio segundo estabeleceu a comissão de vencimentos, que pôs três condições: O FC Porto ir à Champions, ser campeão e ter resultados positivos. O ano passado o FC Porto teve 20 milhões de lucros. Para o ano não vamos ter nem um euro. Não fomos nós que fomos impor isso à Comissão de Vencimentos, que é totalmente independente. Foram pagos neste exercício…", terminou.