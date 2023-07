Carlos Carvalhal: «David Carmo ainda tem de crescer»

Foi Carlos Carvalhal quem deu palco a David Carmo no Sp. Braga para que este chegasse à Seleção Nacional e protagonizasse a maior transferência de sempre entre clubes portugueses (20 milhões de euros). O técnico não tem dúvidas relativamente à qualidade do central, de 23 anos, acredita que pode afirmar-se no FC Porto, mas admite que ainda tem um caminho a percorrer até convencer Sérgio Conceição.

“Se o David tem qualidade para jogar no FC Porto? Tem. Se o David tem já maturidade e principalmente os requisitos que o Sérgio Conceição quer para jogar no FC Porto? Se calhar ainda não. No entendimento do Sérgio, claramente não, mas não é manifestamente falta de qualidade. Sei exatamente, porque conheço bem o David, conheço a sua personalidade, conheço também bem o Sérgio, e sei os requisitos do Sérgio, e o David ainda tem de crescer, ainda é menino, ainda é um pouco menino, é boa gente, muito bom jogador” , referiu Carlos Carvalhal, em entrevista à RTP, lembrando que o central do FC Porto ainda se encontra num processo evolutivo.

Recorde-se que David Carmo só participou em 15 jogos dos dragões, 13 deles como titular, mas perdeu esse estatuto no final de outubro do ano passado.