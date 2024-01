Carros de luxo, cocaína e uma arma de fogo: PSP revela resultado das buscas na operação 'Pretoriano'

A PSP divulgou esta quarta-feira um comunicado, no âmbito da operação denominada 'Pretoriano' - que levou à detenção de vários elementos da claque dos Super Dragões, incluindo Fernando Madureira e a mulher -, onde revela ter apreendido vários objetos nas buscas levadas a cabo esta manhã, no Porto, incluindo uma arma de fogo, dinheiro e produtos estupefacientes.Segundo o comunicado, foram emitidos "12 mandados de detenção e 11 buscas domiciliárias na área metropolitana do Porto, de que resultaram em 12 detidos, sendo 11 homens e 1 mulher".No que diz respeito às apreensões, a PSP contabiliza "equipamentos eletrónicos e demais documentos de interesse para a investigação em causa", "estupefacientes vários, nomeadamente cocaína e haxixe", "três veículos automóveis", "vários milhares de euros", "uma arma de fogo", "artefactos pirotécnicos" e "mais de uma centena de ingressos para eventos desportivos."Mais explica a nota divulgada pela PSP do Porto que os detidos vão ser presentes, amanhã, junto das autoridades judiciais competentes "para primeiro interrogatório judicial de arguido detido."