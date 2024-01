CD abre processo disciplinar ao FC Porto relativo à receção ao Leixões

O Conselho de Disciplina abriu um novo processo disciplinar ao FC Porto. O mesmo diz respeito à receção dos dragões ao Leixões, a contar para a Allianz Cup, jogo disputado a 23 de dezembro do ano passado.As razões que conduziram à abertura do procedimento disciplinar são desconhecidas. O encontro terminou com a vitória por 2-1 do FC Porto, com golos de Francisco Conceição e Taremi, num jogo que fechou a participação dos azuis e brancos na atual edição da prova.