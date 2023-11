Cecília Pedroto: «Celebramos 50 anos de democracia num cenário em que o FC Porto é uma ditadura»

Conhecida sócia do FC Porto, até por ser viúva do mestre José Maria Pedroto, Cecília Pedroto também deixou o seu parecer, através das redes sociais, sobre os factos ocorridos na Assembleia Geral Extraordinária da noite de segunda-feira."Celebramos 50 anos de democracia num cenário em que o FC Porto é uma ditadura", começou por escrever, prosseguindo de forma crítica sobre o sucedido no Dragão Arena: "O que se passou ontem foi o dia mais negro do nosso Clube."Por tudo isso, Cecília Pedroto exigiu: "Investigue-se as cenas de pancadaria, de violência e os sócios a fugir com medo das agressões."