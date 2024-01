Cecília Pedroto: «Uma mágoa que me vai acompanhar...»

Presente na linha da frente do evento de apresentação da candidatura de André Villas-Boas, Cecília Pedroto recorreu esta quinta-feira às redes sociais para partilhar um lamento com os seus seguidores."José Maria Pedroto recebeu o Dragão de Ouro em 1999 e não em 1986 como seria justo e expectável.. Uma mágoa que me irá acompanhar até ao dia da minha partida", escreveu a viúva do mestre."Faleceu em 7 de janeiro de 1985. A atribuição do Dragão de Ouro é um dos momentos altos do calendário anual do clube. A primeira cerimónia decorreu no dia 17 de janeiro de 1986, relativa à época 1984/85, que deixou marcas na história: o FC Porto foi campeão nacional de futebol e de hóquei em patins, 'calçou' a segunda Bota de Ouro, venceu a Taça do Mundo de Estrada... Um começo inspirador, que teve o expoente na gala que decorreu no Hotel Infante Sagres", prosseguiu Cecília Pedroto.E lembrou que "o ‘Dragão de Ouro’ premeia a excelência e distingue-se como o galardão com maior longevidade na história do clube. Há 38 anos, a estatueta tornou-se num símbolo portista que reúne paixão, ambição, rigor e competência", lembrando, depois, os primeiros dragonados da história.Atleta do ano | Aurora Cunha (Atletismo)Futebolista do Ano | Fernando Gomes (Futebol)Atleta de Alta Competição do Ano | Cristiano (Hóquei em Patins)Atleta Amador do Ano | Rui Borges (Natação)Atleta Jovem do Ano | Fernanda Ribeiro (Atletismo)Treinador do Ano | Artur Jorge (Futebol)Seccionista do Ano | Antero Rebelo (Ténis de Mesa)Dirigente do Ano | Jorge Nuno Pinto da Costa (Presidente da Direção)Funcionário do Ano | Armando Plácido (a título póstumo)Sócio do Ano | Walter Morais e Dr. Espregueira MendesFilial do Ano | Varzim Sport Clube