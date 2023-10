CEO do Inter fala de Taremi: «Acho que não, mas estamos atentos...»

Nas últimas semanas, o nome de Taremi tem sido associado de forma recorrente ao Inter Milão, falando-se da posssibilidade de reforçar os nerazzurri em janeiro ou no final da presente época. Giuseppe Marotta, CEO do clube milanês, abordou o assunto em entrevista à 'Gazzetta dello Sport' e, apesar de não acreditar numa transferência na próxima janela de mercado, deixou a porta entreaberta."Acho que não vamos contratar o Taremi em janeiro, mas somos o Inter e estamos sempre atentos a todas as situações de mercado", referiu Marotta, destacando depois a reputação que os nerazzurri construiram nos últimos anos: "Antigamente, os jogadores hesitavam em aceitar o Inter e agora muitos querem vir. No verão passado tivemos de dizer 'não' a muitos. Thuram, Sommer e Pavard escolheram-nos, o que significa que o Intern é tido como credível."De recordar que Taremi está no último ano de contrato com o FC Porto e, conformejá escreveu, a renovação é um cenário muito distante por esta altura. Além do Inter, também o Milan segue com atenção a situação do iraniano de 31 anos.