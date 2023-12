Chuva de golos e... milhões: FC Porto supera os 63 M€ na Champions

O FC Porto venceu o Shakhtar Donetsk por expressivos 5-3, carimbando o 2.º lugar do Grupo H e consequente acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mas, associado ao êxito desportivo, os dragões viram crescer o bolo do encaixe financeiro com esta participação europeia e a calculadora já regista mais de 63 milhões de euros.Vamos por partes. A entrada do FC Porto na fase de grupos da Champions valeu o encaixe de 15,64 milhões de euros, a que se juntaram 26,151 M€ relativos ao coeficiente UEFA a 10 anos. Seguiram-se 4 vitórias na fase de grupos, cada uma a valer 2,8 M€ (ou seja, 11,2 milhões pelos resultados nos jogos da fase de grupos), enquanto a passagem aos oitavos, confirmada esta noite, representa mais 9,6 M€.Há ainda uma parcela menor que só foi possível confirmar após a conclusão de todos os jogos da fase de grupos, e é de 980 mil euros - diz respeito à redistribuição de verbas que não são atribuídas devido aos empates da fase de grupos, em que se somam os 930 mil euros que 'sobraram' de cada empate e, depois, o total é repartido pelos clubes participantes de acordo com o número de vitórias obtidas na fase de grupos.Feitas as contas, o FC Porto já vai nos 63,571 milhões de euros e... ainda está a contar! Caso os dragões consigam apurar-se para os quartos de final, somarão mais 10,6 milhões de euros. E que jeito este dinheiro faz à SAD azul e branca...