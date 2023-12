Claque do FC Porto faz apelo à união em torno da equipa: «Vamos todos entrar em campo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Super Dragões 1986 (@superdragoes1986)

A claque Super Dragões apelou à união do universo azul e branco em torno da equipa, na sequência da derrota do FC Porto perante o Estoril, esta quarta-feira à noite, que ditou o afastamento do clube da Allianz Cup. Numa nota publicada nas suas redes sociais, a claque resumiu a ideia geral da sua intervenção assim: "Vamos todos entrar em campo.""Pedroto dizia que 'Os adeptos não são o jogador número 12, mas sim o jogador número 1'. Vamos levantar a cabeça, vamos unir-nos, porque 'Temos de ir com eles pra dentro de campo' com um apoio forte, com garra, com entrega, em qualquer lado! O Porto só é forte, e só conquista, se estivermos a caminhar todos para o mesmo lado, o lado da VITÓRIA, porque a frase é assertiva: 'SÓ ÉS DERROTADO, QUANDO DESISTES DE LUTAR'. 'VAMOS TODOS ENTRAR EM CAMPO' e viva o FC Porto", pode ler-se na nota.De notar que, após o final do encontro, aquando da aproximação da equipa aos seus adeptos, esse apoio foi percetível, comno sentido desta 'levantar a cabeça'.