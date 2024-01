Cláudio Ramos já trabalhou sem limitações

O FC Porto começou a preparar a receção ao Sp. Braga, com um treino na manhã desta quinta-feira, no Olival.A única novidade foi a presença de Cláudio Ramos. O guarda-redes, que tinha falhado os jogos frente ao Boavista e Estoril, devido a gripe, já trabalhou sem limitações no relvado.Marcano, a recuperar da lesão, Zaidu e Taremi, nas seleções, foram os únicos jogadores que não estiveram à disposição de Sérgio Conceição.Os dragões voltam a treinar amanhã, às 10h30, no Olival.