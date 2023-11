Cláudio Ramos sobre Sérgio Conceição: «É capaz de nos fazer evoluir»

Sérgio Conceição foi 9.º colocado na lista da 'TransferRoom' relativa aos melhores treinadores de equipas europeias. No final do jogo com o Montalegre, no qual voltou a não sofrer golos, Cláudio Ramos não se mostrou surpreso com a distinção e aplaudiu o treinador do FC Porto."Sabemos o míster que temos, as qualidades dele e que puxa pelo nosso melhor. Isso é muito importante para nós, jogadores. Temos um treinador que é capaz de nos fazer crescer e evoluir enquanto homens, jogadores e enquanto equipa. Parabéns para ele por estar entre os dez melhores", afirmou o guarda-redes titular do FC Porto nas taças nacionais.Esta época, Cláudio Ramos continua sem sofrer golos, depois de ter defrontado o Montalegre e o Vilar de Perdizes, ambos na prova rainha. "O objetivo do guarda-redes não é só esse, mas é um deles, sem dúvida. Sentimo-nos muito realizados quando o conseguimos em prol da equipa, que é o mais importante", prosseguiu, ainda em declarações ao Porto Canal e já depois de ter analisado o jogo com o Montalegre."Sabíamos que tínhamos de ser sérios, apesar de ser um adversário de escalão inferior e de não haver jogos fáceis. Todas as equipas trabalham bem, demos uma boa resposta, fomos sérios e o resultado foi bom para nós", sublinhou.