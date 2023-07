Cláusula de rescisão de Otávio já voltou aos 60 milhões de euros

Otávio passa a estar novamente blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, depois de ter expirado ao final do dia de ontem (sábado) a redução para os 40 milhões de euros.Dessa forma, parece cada vez mais evidente que o médio, de 28 anos, vai continuar a representar o FC Porto, atendendo a que, se não houve nenhum clube a bater a cláusula em 'saldos', também não deverá haver ninguém disponível a pagar um valor bem mais superior.O Al Nassr esteve em cima do internacional português, tendo-lhe acenado com um salário milionário, mas à SAD portista não chegou qualquer proposta concreta do clube saudita onde joga Cristiano Ronaldo.O agente de Otávio, Israel Oliveira, também deu conta do interesse do Inter Milão e da Juventus no jogador, só que até ao momento não se conhecem avanços dos gigantes italianos.Sabendo-se que a SAD não negoceia o passe do internacional português abaixo da cláusula de rescisão, por se tratar de uma peça fundamental na equipa de Sérgio Conceição, tudo indica que o universo portista possa respirar de alívio, já que o futuro de Otávio deverá passar pelo Dragão.