CMTV revela novas mensagens da Operação Pretoriano: «Apanhei-o longe das câmaras, também levou...»

A CMTV revela esta noite, pelas 21h30, no 'Investigação CM', novos dados relacionados com a Operação Pretoriano. Entretanto, o canal televisivo do 'Correio da Manhã' já mostrou algumas das mensagens trocadas via WhatsApp que envolvem parte dos detidos no caso, nomeadamente Fernando Saul e Tiago Aguiar, funcionários FC Porto."Apanhei-o longe das câmaras, também levou" é uma das mensagens de Fernando Saul, OLA e speaker do FC Porto, referindo-se a Henrique Ramos, sócio dos dragões agredido na Assembleia Geral de novembro de 2023.