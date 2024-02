CMVM investiga Pinto da Costa por compra de ações da SAD do FC Porto, avança o Jornal Económico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pinto da Costa tem vindo, ao longo dos anos, a adquirir ações da FC Porto SAD e uma das compras mais recentes está agora a ser investigada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), avança esta sexta-feira o 'Jornal Económico'.De acordo com a mesma fonte, os dirigentes estão impedidos, por lei, de comprar ações nos 30 dias que antecedem a apresentação das contas e, conforme foi comunicado ao mercado, Pinto da Costa adquiriu 1.350 ações por 1.660,5 euros a 1 de fevereiro último, sendo que o conselho de administração da SAD do FC Porto emitiu um comunicado, a 6 de fevereiro, onde informava que "a sociedade prevê divulgar ao mercado" os resultados financeiros "cerca do dia 15" também deste mês.Perante esta situação, Pinto da Costa arrisca uma multa que pode ir dos 25 mil aos cinco milhões de euros.