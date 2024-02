Colegas e amigos reagem à lesão grave de Zaidu: «Vais voltar mais forte»

A lesão grave contraída por Zaidu, que terá de ser submetido a intervenção cirúrgica após confirmada a rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral externo do joelho esquerdo, já está a motivar várias mensagens de apoio dos companheiros e amigos.Através das redes sociais, jogadores portistas e até outros que já representaram os dragões, como Otávio (internacional português que joga no Al-Nassr), desejaram boa recuperação ao lateral nigeriano, confiando que este regressará "mais forte".: "Contigo Zaidu": "Vais voltar em grande meu irmão, contigo até ao fim": "As melhoras meu irmão, já estamos à tua espera, sempre juntos": "Vais voltar mais forte meu irmão, estou cá para tudo o que precisares! Te amo": "Força meu irmão, vais voltar mais forte": "As melhoras meu irmão Zaidas! Vais voltar mais forte de certeza e festejar muitas conquistas como mereces"