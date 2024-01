Com dedo do míster, garante Wendell

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wendell não fez segredo sobre a forma como os dragões pararam o ataque do Sp. Braga, elogiando o cuidado de Sérgio Conceição nesse sentido.

“Trabalhámos muito bem durante a semana. O míster tinha dito quais eram os pontos fortes da equipa do Sp. Braga e conseguimos neutralizar o jogo deles, a profundidade que estavam a procurar, e saímos com a nossa baliza a zeros, que o era o mais importante”, registou o brasileiro, olhando já para o futuro próximo: “Esperamos continuar assim todos os jogos, porque vai ser importante manter essa concentração defensiva e essa consistência.”

“ Entrámos bem na partida, conseguimos fazer trinta minutos muito fortes, depois tivemos mais a bola e baixámos um pouco para defender, mas continuámos por cima e não lhes demos grandes chances. Se não me engano tiveram uma oportunidade, mas o Diogo defendeu”, disse ainda Wendell, falando de “um jogo muito competente” da sua equipa e elogiando o momento particular de Evanilson: “Está a fazer golos e tem ajudado muito a equipa a conseguir as vitórias, que é o mais importante. Fico feliz por ele por tudo o que passou na época passada.”