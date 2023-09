Como Iván Jaime vê Sérgio Conceição: «Diz-te as coisas quando deve dizê-las»

Iván Jaime vai desfrutando de cada momento no FC Porto, procurando assimilar todos os ensinamentos que lhe vão sendo transmitidos, quer pelos companheiros, quer por Sérgio Conceição. A propósito do técnico, o espanhol destacou a sua personalidade e tem-se mostrado entusiasmado pela convivência."O que posso dizer é que ele é uma pessoa com personalidade e eu gosto disso. Antes de chegar cá, já me tinham falado muito do míster, da forma como ele trabalha. Mas só quando lidas com ele é que realmente o conheces. Diz-te as coisas quando deve dizê-las, é sincero, tem personalidade, e eu também me considero uma pessoa assim. Estou muito contente, porque tem-me feito melhorar", revelou o médio criativo, de 22 anos, em entrevista à revista Dragões, destacando a intensidade dos treinos como um dos fatores que mais lhe chamou a atenção."A diferença é muito grande, os treinos têm sempre muita intensidade, é totalmente distinto daquilo a que estava habituado. São treinos de elite, cada treino é como se fosse o último, cada jogada é como se fosse a última, e todos trabalhamos muito. É algo que nos marca bastante", referiu o espanhol.