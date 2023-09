Conceição: «Chegámos do jogo com o Estrela às 02:15 e o Pepe foi o único a ir para o Olival descansar»

Sérgio Conceição aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Shakhtar Donetsk, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, para fazer um parênteses no tema central da sessão com os jornalistas para elogiar o profissionalismo de Pepe. O treinador do FC Porto revelou que o defesa-central internacional português, mesmo com o seu grande currículo e idade (40 anos), foi o único jogador do plantel portista que, após a chegada dos dragões ao Dragão, no final da viagem a Lisboa para defrontar o Estrela da Amadora, se dirigiu para o Olival para descansar e aguardar pelo treino no final da manhã do dia seguinte."Eu pego um bocadinho na resposta do Pepe. quem é apaixonado pelo futebol, que nos dá o prazer de trabalhar num clube que se gosta muito é sempre como se fosse a primeira vez, sinceramente. Cada dia aqui, isto todos os jogos são diferentes, o ambiente também não é o mesmo, o hino é o mesmo mas toca-nos sempre como se fosse a primeira vez. A emoção e esse lado é sempre, para quem é apaixonado pelo futebol e pela vida, vou partilhar aqui uma coisa, posso? A seguir ao jogo com o Estrela, chegámos às 2:15 ao Dragão e tínhamos treino na manhã seguinte. Houve um jogador com 40 anos que foi para o Olival. Todos os jogadores foram para casa e o Pepe, com 40 anos, foi para o Olival descansar à espera do próximo treino. Com família em casa. Ele estava a falar há bocado que abdica de muitos momentos com a família e este é um bom exemplo. Foi o único jogador, se calhar o que menos precisava. O que tem 19 presenças na Liga dos Campeões, o que tem três Ligas dos Campeões, salvo erro, N títulos, um dos jogadores mais titulados do mundo e foi para lá por causa disto, porque ama o clube e sente-o. Tem uma gratidão enorme, que está sempre presente, com o futebol e isso é fantástico. E quem é assim... Eu também tenho esse sentimento e amanhã é um jogo de Liga dos Campeões e vou sentir o mesmo que senti no meu primeiro jogo de Liga dos Campeões, sinceramente", atirou.