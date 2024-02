Conceição e o jogo com o Arsenal: «Temos um valor de mercado diferente do do Arouca e o Arouca ganhou ao FC Porto...»

Depois da conferência de imprensa, Sérgio Conceição falou em exclusivo aos microfones da DAZN/ELEVEN para lançar o duelo de amanhã (terça-feira) entre FC Porto e Arsenal, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador portista salientou as inúmeras qualidades do grupo orientado pelo espanhol Mikel Arteta, tanto a nível defensivo como ofensivo, e assumiu que será necessário um grande compromisso de todo o seu grupo de trabalho para conseguir levar a melhor sobre os ingleses.



Como está a equipa?

"Está a trabalhar para aquilo que é o poderio deste adversário que vamos defrontar, perceber que está no top-3 naquele que é o valor de mercado nesta competição. É uma equipa que se tem apetrechado ao longo dos anos de grandíssimos jogadores, o Arteta nestes cinco anos tem, de certa forma, ir colocando as peças naquele xadrez que dão uma qualidade coletiva acima da média. Cabe-nos a nós olhar para todos os momentos diferentes do jogo e ver o que eles provocam no mesmo, olhar também para as poucas fragilidades que eles têm e ir, muito dentro daquilo que é a nossa base, ajustando uma ou outra situação, provocando uma ou outra nuance no jogo para sermos felizes. Será um jogo muito complicado, em que espero também que seja muito competitivo e de grandíssima intensidade. Um jogo de Champions, no fundo."

Poderá o Arsenal abdicar um pouco da Champions por causa do campeonato?

"Eu acho que não, o campeonato é muitíssimo importante, mas acho que não. Com plantéis riquíssimos e cada vez mais... estamos a falar do campeonato mais competitivo, mais disputado e com mais capacidade financeira do mundo. Os plantéis são recheados de diferentes soluções. O [Leandro] Trossard tem jogado e tem feito golos, com o Gabriel Jesus de fora. Não joga o [Jakub] Kiwior, que para mim é um titular, joga o Zinchenko, trocam de guarda-redes, ou seja... Há muita qualidade, há muita solução com qualidade. Esta é a melhor prova de clubes do mundo e os clubes ingleses, desta forma, acho que é algo que se vai agudizar, cada vez mais vai haver uma décalage entre aquilo que é um Copenhaga e um FC Porto na competição. Mas vamos dar luta. Isto é como no nosso campeonato. Temos um valor de mercado completamente diferente do do Arouca e o Arouca ganhou ao FC Porto. A história do jogo sai daquilo que é um bocadinho do plano teórico ou da perspetiva que há das pessoas em relação aos jogos. Mas estamos conscientes da grande dificuldade que vamos encontrar."

O que vai ter de inventar para a equipa eliminar a zona pressionante dupla do Arsenal?

"Eles têm vários momentos de pressão sobre o adversário. É verdade que num primeiro momento, com a bola a partir do nosso guarda-redes, que é diferente de uma subida coletiva da equipa, são muito agressivos nesse momento do jogo. É uma equipa muito junta, muito compacta. E nós tivemos de perceber e olhar para muitos jogos, não só do campeonato inglês como na Champions e definir o que queríamos. Com certeza que com essa forma de defender que existirão alguns espaços a explorar e foi nisso que nós trabalhámos. Quando eles têm bola também a nossa ousadia que não seja em demasia porque também depois destapamos um bocadinho cá atrás e eles têm jogadores muito largos e profundos, como os alas, e provocam os desequilíbrios. Enfim, tem de ser um jogo muito equilibrado e inteligente da nossa parte. Teremos que estar muito ligados na nossa preparação. Isto parece muito complicado e não é. Mas é preciso preparar ao pormenor e perceber os pontos fortes, que são muitos, do Arsenal e que dentro que podemos explorar não sofrermos depois. É por aí, nesse equilíbrio, que alertámos os jogadores, trabalhámos e espero que corra da melhor forma."

O Arsenal só não marcou em 4 jogos esta temporada. Espera que amanhã seja o 5.º?

"Que Deus o ouça. Disse de coração, foi de coração [risos]. Conhecemos o poderio ofensivo do Arsenal e sabemos que vamos ter de sofrer em alguns momentos do jogo, isso é absolutamente normal. Teremos que ser muito solidários, compactos e coesos a nível defensivo e ter também uma pontinha de sorte, sorte essa que dá muito trabalho. Só trabalhando muito é que vamos buscar essa pontinha de sorte que também é necessária nos jogos."



Um excerto das declarações de Sérgio Conceição: