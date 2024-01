"Dores de crescimento" de Varela, Evanilson a "compensar" e o regresso de Taremi: tudo o que Sérgio Conceição disse

O FC Porto alcançou este domingo a terceira vitória consecutiva na Liga Betclic ao bater o Farense, por, no duelo da 19.ª jornada.Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição elogiou o comportamento e o desempenho dos seus jogadores, o bom momento que Evanilson atravessa, comentou o penálti cometido por Alan Varela e ainda falou sobre o regresso de Taremi ao plantel quando terminar a sua participação na Taça Asiática ao serviço do Irão."Faz parte, as equipas têm qualidade, não jogamos sozinhos, jogamos contra adversários e este tem feito um campeonato interessante. O Farense é uma equipa difícil, que joga de forma pragmática e simples, mas com um jogo direto forte. Tínhamos de ser consistentes, a nossa qualidade em posse e no nosso momento ofensivo ditava muito do nosso equilíbrio quando não tínhamos bola. O jogo não tem história. Fizemos uma vez mais um jogo sólido, de qualidade, pausámos e acelerámos quando o tínhamos de fazer. O resultado é completamente justo, podia ter sido mais volumoso, mas também não teria sido justo para a boa réplica do Farense e aquilo que fez", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações à Sport TV."Foi o que foi, ainda hoje olhámos para um jogador que fez um jogo excelente e depois, sabe que sob pressão tem de sair por fora, acabou por não fazê-lo, quis controlar e fez o penálti. São as tais dores de crescimento. Vem de um campeonato completamente diferente, na América do Sul não se joga com a mesma velocidade que se joga na Europa. Não tem a ver com a qualidade do Varela, fez um excelente jogo dentro daquilo que lhe peço. Campeonato? Houve situações em que podíamos ter feito as coisas de forma diferente, não há que chorar mas sim olhar para a frente.""Está a compensar o tempo em que esteve lesionado, está a compensar dessa forma [com golos]. Obviamente que o Evanilson e os outros avançados querem fazer golos. Eu olho para outras coisas. Houve todo um trabalho antes de chegar lá [ao golo], um trabalho da equipa. O nosso segundo golo é fruto do trabalho da equipa técnica, da análise e observação do Vítor Bruno e do Siramana Dembélé. Estou aqui a representar uma equipa técnica muito competente, que trabalha com muito afinco para ganhar jogos. Às vezes isso não é possível mas estamos conscientes que estamos no caminho certo porque estamos a evoluir como equipa.""Dor de cabeça porquê? Se puder contar com toda a gente fico contente. A dedicação de cada um durante a semana de trabalho e a estratégia definida para cada adversário vai definir o onze. Não há lugares cativos. No banco, a competitividade é boa e de louvar. Eles sabem que o facto de fazerem um bom jogo não é garantia de que vão jogar no próximo", terminou.