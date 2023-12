Conceição e o desentendimento com Hugo Viana: «As provocações e este ambiente já são normais»

Questionado sobre a troca acesa de palavras com Hugo Viana já depois do apito final do Sporting-FC Porto, Sérgio Conceição diz não saber o motivo que levou o dirigente do Sporting a ficar exaltado, vincando que as provocações e o ambiente cáustico "já é normal" nos duelos com o Sporting. "Quem estava exaltado era o dirigente do Sporting. Não faço a mínima ideia. As provocações e este ambiente já é normal. Não deveria ser, mas é", disse o treinador do FC Porto, na 'flash-interview' da Sport TV.