Conceição: «Muitos felizes por estarmos uma vez mais no nosso lugar, entre as melhores equipas da Europa»

Sérgio Conceição recorreu esta sexta-feira às redes sociais para comentar o apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, a única portuguesa a conseguir avançar na mais importante prova europeia de clubes.Em publicação na rede social 'X' (antigo Twitter), o treinador dos azuis e brancos enalteceu o desempenho da equipa ao longo de toda a fase de grupos, contra "equipas fortes" e "deslocações difíceis", aproveitando para agradecer o apoio dos adeptos."A fase grupos da Liga dos Campeões é sempre um desafio: Equipas fortes, deslocações difíceis numa fase decisiva da época. Muitos felizes por estarmos uma vez mais no nosso lugar, entre as melhores equipas da Europa. Obrigado a todos pelo vosso apoio para cumprirmos esta etapa!", pode ler-se.