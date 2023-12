Conceição: «Por algum demérito nosso, e também da 3.ª equipa, terminamos o jogo com a vantagem mínima»

O FC Porto despediu-se esta sexta-feira de 2023 com um triunfo magro (1-0) sobre o Chaves, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Portugal Betclic, numa partida em que ficou decidida com um golo de João Mário.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição lamentou a falta de eficácia dos seus jogadores e a prestação da equipa de arbitragem. "Dificuldades no jogo? Sim, mas eu previa isso. Primeiro porque os treinadores contra nós tentam surpreender naquela que é a estrutura habitual das equipas. O Moreno tinha usado um 4-4-2 quando estava a perder contra o Benfica, Casa Pia e Estoril, com pouco espaço por fora, com uma linha de quatro a fechar o corredor central. Entrámos bem no jogo, tivemos mais ocasiões para definir e concluir melhor. Depois, acontecem sempre alguns lances no jogo que nos deixam com muitas dúvidas. Na parte final, o Chaves com vários homens na frente a tentar, houve ali uma situação ou outra de dificuldade para nós e mérito para o Diogo Costa, mas podíamos ter feito alguns golos que nos permitiam nos minutos finais não estarmos com um 1-0, não o fizemos por demérito nosso a finalizar. Houve um plano inicial e depois houve um plano no decorrer do jogo pela forma como o Chaves jogava. Por algum demérito nosso e também por algum demérito da terceira equipa, terminamos o jogo com a vantagem mínima", começou por dizer o treinador dos dragões, aos microfones da Sport TV.





"Não nos encolhemos, fomos sempre à procura de mais golos. Circular a bola por trás, com os adeptos a quererem 'matar' os adversários por cinco ou seis [golos], é preciso ser-se equilibrado naquilo que é atacar a baliza do adversário e defender a nossa. Estamos habituados a ganhar. Olhámos sempre para a baliza adversária e depois há uma reação normal de uma equipa que nos minutos finais tentou alguma coisa mais. Há um lance muito duvidoso que nos daria um jogo diferente, com um adversário mais aberto. Eu do banco tenho uma noção. São situações em que se complica o jogo. Situações de vantagem que se deve deixar correr e não se deixa. Jogadores no chão, enfim. Uma outra situação dentro da área que me parecia penálti. Mas é o que é. O que podemos controlar é a nossa equipa. Com grandes dificuldades no nosso campeonato, com batalhas pela frente, mas já é algo normal para quem representa este clube.""Achei que a equipa estava com uma dinâmica muito interessante, precisávamos de uma coisa ou outra no jogo, com dois alas a jogar mais por fora. O Toni tinha amarelo, o Alan tinha amarelo, mas a equipa estava num bom momento naquele momento em que ia fazer as substituições e correu bem porque o golo aconteceu nessa altura."Não falei com o presidente, mas parece-me que está encaminhado, sim. Não é uma conversa para uma flash sobre os jogadores que vão entrar ou sair", terminou.