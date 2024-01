Conceição sobre Nico González: «Teve uma travessia difícil e que até levou a algum desconforto familiar»

Sérgio Conceição,do FC Porto frente ao Moreirense, falou sobre o momento de Nico González, que não inciou a época a titular, mas que tem sido opção nos últimos jogos."A intensidade para um médio é perceber que, dentro dos momentos do jogo, quando ele mete em prática o talento que tem, meta em prática os outros talentos. Acho que está numa boa fase. O FC Porto não depende de um jogador nem de ninguém que esteja aqui ou dos departamentos. Temos de estar precavidos. O Nico teve uma travessia difícil e que levou a algum desconforto até familiar e que, neste momento, o mais importante é que ele compreendeu que para jogar há uma bola e estão 11 adversários do outro lado e 10 jogadores a jogar com ele. Nesta 'molhada', ele tem de meter cá para fora esse sexto momento [talento] e que a equipa ganhe com isso. Ele percebeu o que tem de fazer dentro dos nossos princípios e está num bom momento. E isto é mérito do Nico, que continuou a trabalhar diariamente no máximo mesmo não sendo convocado, e eu estou muito atento a isso. Foi um trabalho meritório do Nico, que neste momento teve a infelicidade de levar o 5.º amarelo. Já outros jogadores do FC Porto têm levado e somos a equipa com mais amarelos da Liga. O Nico não tem caraterísticas de andar a dar ou a distribuir 'porrada' no jogo, o Francisco também não e também já ficou de fora por acumulação de amarelos. Temos de continuar com a mesma intensidade e o Nico terá de esperar pelos próximos jogos para perceber se, dentro de estratégia, entra nos planos ou não", afirmou Sérgio Conceição.