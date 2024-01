Conheça os nomes dos 12 detidos na Operação Pretoriano: 'Polaco', 'Jamaica'...

As diligências efetuadas pelas autoridades no âmbito da Operação Pretoriano, desencadeada esta quarta-feira, resultaram na detenção de 12 indivíduos. Parte deles é já do conhecimento público, masrevela-lhe agora a identidade de todos os suspeitos.Além de Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, e Sandra Madureira, a sua mulher, foram também detidos Fernando Saúl, oficial de ligação aos adeptos dos dragões; Tiago Aguiar, também ele funcionário do FC Porto; e Vítor Catão, conhecido adepto do FC Porto e antigo presidente do São Pedro da Cova.Entre os detidos encontram-se também indivíduos de menor perfil mediático, como Hugo Carneiro, elemento dos Super Dragões com a alcunha de 'Polaco'; Carlos Nunes, também da dita claque e conhecido como 'Jamaica'; Vítor Oliveira; Carlos Nunes; Hugo Loureiro; José Pereira; e Tozé Sá.