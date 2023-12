Conselho de Disciplina aplica multa de 4.080 euros ao FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 4.080 euros ao FC Porto, na sequência do jogo da 13.ª jornada da Liga Betclic, no Estádio do Dragão, frente ao Casa Pia.Em causa está o atraso no início e reinício da partida, motivada pelos azuis e brancos, situação na qual já são reincidentes.Segundo o mapa de castigos, o FC Porto "atrasou-se três minutos no acesso do túnel para a saudação inicial" e "dois minutos na chegada ao terreno de jogo para o inicio da segunda parte". Em nenhum dos casos foi apresentada justificação para o sucedido.