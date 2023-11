Conselho de Disciplina instaura processo a Fernando Madureira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Relacionadas teste

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Fernando Madureira, líder da claque 'Super Dragões', depois de uma queixa apresentada pela APAF.A ideia é apurar "a factualidade participada, nomeadamente sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem".Em causa estarão vídeos partilhados nas redes sociais pelo chefe da claque do FC Porto, durante o jogo do Benfica em Chaves, em que Madureira se referia ao árbitro Hélder Malheiro com termos pouco próprios.