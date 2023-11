Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Conselho de Disciplina nega recurso do FC Porto sobre multa relacionada com pirotecnia Sanção de 10.200 euros pelo arremesso de tochas para o relvado no jogo em Vizela





• Foto: José Gageiro/Movephoto