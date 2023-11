Conselho de Disciplina pune FC Porto e V. Guimarães com multas pesadas

O Conselho de Disciplina teve mão pesada para com o FC Porto e o Vitória, na sequência de factos ocorridos no jogo entre as duas equipas, no Estádio D. Afonso Henriques, no passado sábado.Os dragões, por um lado, foram punidos com uma multa total de 7.418 euros, que se divide da seguinte forma: 4.460 euros pelo uso de engenhos pirotécnicos, 1.020 por comportamento incorreto do público e 1.938 euros pelo atraso no regresso para a segunda parte.Os vitorianos, por outro lado, foi multado em 7.547 euros, dos quais 6.690 são por uso de engenhos pirotécnicos e os restantes 857 euros por comportament incorreto do público.Do lado dos minhotos há também a registar a suspensão de Pedro Gonçalves, team manager, por oito dias, além de uma multa de 714 euros.