Conselho Superior do FC Porto justifica decisão: «AG convertida em primárias incendiadas»

O Conselho Superior do FC Porto emitiu esta quinta-feira um comunicado no qual oficializa a decisão de terminar com a revisão estatutária em curso."Em causa a Assembleia Geral inicialmente agendada para dia 20Após ter analisado cuidadosamente os lamentáveis e condenáveis acontecimentos ocorridos na Assembleia Geral Extraordinária da passada segunda-feira, o Conselho Superior decidiu o seguinte:- A proposta de Estatutos discutida e aprovada nesta sede e remetida à referida Assembleia Geral é para este órgão boa e rigorosa, salvaguardando inteiramente os interesses do Clube e dos seus Associados;- O condicionamento criado à já mencionada Assembleia Geral, e o empolamento artificialmente criado pela comunicação social e redes sociais, tiveram como resultado os lamentáveis incidentes a que assistimos, convertendo uma importante Assembleia num momento de primárias incendiadas.Nesse sentido e por unanimidade, no superior interesse do Clube, decidiu este Conselho retirar a proposta de alteração dos Estatutos, contribuindo, desta forma, para apaziguar o divisionismo que se quer criar na família portista.O Conselho Superior"