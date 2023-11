Contas de 2022/23 do FC Porto aprovadas com 53% dos votos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As contas do FC Porto, referentes à época 2022/23, foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada esta quarta-feira, com um total de 53% de votos favoráveis. Num universo de 819 sócios votantes, 434 votaram a favor, 187 contra e 198 abstiveram-se.