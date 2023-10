Contas do FC Porto: administração recebeu 1,6 M€ de prémio extraordinário por 'impacto financeiro muito positivo em 2022/23'

No seu relatório e contas de 2022/23, o FC Porto revelou que a administração de Pinto da Costa recebeu um total de 3,6 milhões de euros, entre remunerações fixas e prémios. Na globalidade dos órgãos sociais, o pagamento ascende a quase 4,2 milhões de euros.Pinto da Costa, presidente da administração, auferiu 672 mil euros, além de 480 mil euros em gratificações, para um total de 1,15 M€. Os administradores Fernando Gomes e Adelino receberam 661 mil euros pelas duas parcelas, ao passo que Vítor Baía e Luís Gonçalves auferiram 574 mil euros.Ao todo, os cinco elementos encaixaram 2 milhões de euros em remunerações fixas e 1,6 milhões de euros em gratificações. No documento, o FC Porto especifica que este último valor diz respeito a um prémio extraordinário. "Durante o exercício não foram pagas quaisquer remunerações a título de participação nos lucros. A Comissão de Vencimentos, dentro dos poderes que lhe estão atribuídos, determinou a atribuição ao Presidente do Conselho de Administração e aos administradores executivos de uma gratificação extraordinária, nos montantes acima apresentados, em virtude do impacto financeiro muito positivo no exercício 2022/2023, resultante do apuramento direto para a fase de grupos da UEFA Champions League", pode ler-se.As três administradoras não executivas Manuela Aguiar, Cristina Azevedo e Rita Moreira não auferiram remunerações fixas ou gratificações, embora Rita Moreira tenha recebido 6 mil euros em senhas de presença e Cristina Azevedo tenha auferido 30 mil euros como comentadora política do Porto Canal.De resto, mas remunerações dos atletas e técnicos aumentou dos 58 milhões de euros em 2021/22 para os 67,5 milhões de euros, incluindo-se igualmente salários e prémios de desempenho nestas contas. Na globalidade, tendo em conta igualmente os salários com outro pessoal, benefícios pós emprego, seguros, indemnizações e outros encargos fixou-se num total de 95,4 milhões de euros, o que regista um aumento de quase 13 milhões de euros em relação aos 82,6 milhões de euros de 2021/22.