Contas do FC Porto: SAD detalha transações de Nico González e Otávio

O FC Porto divulgou na noite desta sexta-feira o relatório e contas 2022/23, no qual assinala como transações "mais significativas" realizadas já depois do período em análise a aquisição de Nico González, ao Barcelona, e a venda de Otávio, ao Al Nassr. Os dragões notaram também as compras de Alan Varela, Fran Navarro e Ivan Jaime, assim como os empréstimos de Francisco Conceição e Jorge Sánchez, mas, neste caso, não pormenorizaram as transações.Sobre Nico González, o FC Porto confirmou um investimento de 8,4 M€, com o Barcelona a garantir 40 por cento da mais-valia obtida numa futura transferência, assim como uma opção de recompra do jogador por 30 M€ até 30 de junho de 2025. A este propósito, lembre-se que o FC Porto, comoadiantou, tem a possibilidade de comprar mais 20 por cento do passe do espanhol por 3 M€, igualmente até junho de 2025.Já em relação a Otávio, os dragões comunicaram o valor de venda de 60 M€, deduzindo-se o "valor de solidariedade devido a terceiros". "Na sequência da transação foram renegociados os direitos económicos do jogador que estavam na posse do Coimbra Esporte Clube (32,5 por cento), passando estes para o valor fixo de 12.750m€. Os encargos associados a esta transação já se encontravam imobilizados, aquando da renovação com o jogador em março de 2021", pode ler-se.