Uma publicação partilhada por Cecília Pedroto (@ceciliapedroto)

Um dia depois de ter criticado os acontecimentos que marcaram a última assembleia geral do FC Porto, lamentando que, no ano em que se celebram os "50 anos de democracia", o clube viva em "ditadura", Cecília Pedroto voltou a escrever uma mensagem no mesmo sentido nas redes sociais.A víuva de José Maria Pedroto, histórico treinador dos dragões, citou até o marido, num texto onde defendeu essencialmente a liberdade de expressão."'Os olhos sempre dizem a verdade' - Nicholas Sparks. Qual é a sua verdade? Liberdade de expressão! Como dizia o meu marido: 'Contra a lei da rolha. Sou um homem livre e um treinador sem medo", escreveu Cecília Pedroto.