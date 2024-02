Contradições sobre 'Orelhas': Xió diz ter visto Marco junto ao corpo de Igor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A segunda sessão do julgamento do homício de Igor Silva ficou marcada pelo depoimento de Diogo Meireles, conhecido como Xió. Este arguido testemunhou ter visto Marco Orelhas junto ao corpo de Igor Silva, ao passo que, na véspera, aquele tinha dito que, após ser esfaqueado pela vítima mortal duas vezes, teria fugido do local.





Por sua vez, Paulo Cardoso, conhecido como Chanfra, foi retirado da sala de audiência do Tribunal de São João Novo, no Porto, após ter entrado num choro compulsivo. "Não matei ninguém", disse, antes de ser levado.