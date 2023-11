Criada petição para destituir Fernando Madureira de sócio do FC Porto

Circula nas redes sociais uma petição pública online com o propósito de pedir a destituição de Fernando Madureira de sócio do FC Porto, um dia depois dos incidentes ocorridos durante a Assembleia Geral dos dragões . Na referida petição, o autor diz entender que "a preservação dos valores éticos, morais e desportivos é essencial para a prosperidade e reputação do Futebol Clube do Porto" e que as ações do líder dos Super Dragões "têm levantado sérias preocupações em relação a esses princípios".Por outro lado, o autor da referida petição elenca três motivos para a sua requisição, que passam pela "conduta inadequada", "prejuízo à imagem do clube" e "desrespeito a outros sócios". A petição termina com um pedido direto a José Lourenço Pinto, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, para a convocação de "uma Assembleia Geral Extraordinária para que os sócios possam deliberar sobre a destituição do Sr. Fernando Madureira como membro do Futebol Clube do Porto".Até ao momento em que publicamos este artigo já mais de seis mil pessoas tinham subscrito a petição.