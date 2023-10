Cristian Rodríguez voltou ao Dragão: «Sou mais um tripeiro»

De visita ao Porto, Cristian Rodríguez assistiu ao jogo entre o FC Porto e o Portimonense e esse regresso ao Estádio do Dragão despertou-lhe diversos sentimentos e memórias, além de uma certeza absoluta."Foram quatro anos aqui no FC Porto com grandes momentos, como a conquista da Liga Europa. É a minha segunda casa e sinto muito amor pelo Porto. Para mim o futebol acabou e cheguei aqui, vi o relvado e senti muita paixão, porque vivi aqui no Porto, vi o estádio cheio com todos os tripeiros a apoiar o Porto. Foi algo emocionante. A minha segunda casa, sempre disse isso, é o Porto, por tudo aquilo que acabei de falar. Foram quatro anos incríveis para mim e tenho muitos momentos que vão ficar na minha memória para toda a vida", assegurou o Cebola, agora com 38 anos e que, em Portugal, também representou o Benfica."Não é apenas o FC Porto, mas também a cidade do Porto... A cidade é um pulmão, um coração azul, somos tripeiros. Sou mais um tripeiro e gosto muito da cidade e dos ultras", concluiu o antigo jogador portista, em declarações ao Porto Canal.