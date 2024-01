Cruz Azul quer Jorge Sánchez e já terá acordo com o Ajax e com o jogador mas... falta o FC Porto

O Cruz Azul está interessado em contratar Jorge Sánchez já neste mercado de janeiro e, segundo a imprensa mexicana, já existe uma plataforma de entendimento com o Ajax - clube que detém os direitos económicos do jogador - e com o próprio lateral-direito, que vê com bons olhos uma mudança de ares para poder somar minutos de jogo. Contudo, há um pormenor que promete ser fatal para as aspirações do emblema mexicano: o FC Porto não tem qualquer interesse em abrir mão do jogador durante esta janela de mercado e, sem esse aval portista, não há margem para o negócio ser concluído.No Dragão por empréstimo do Ajax, Jorge Sánchez soma apenas 548 minutos de utilização nos azuis e brancos, mas Sérgio Conceição não pretende abdicar da única alternativa que tem a João Mário para o lado direito da defesa, ainda por cima numa altura em que Pepê parece ter-se fixado em definitivo em terrenos mais adiantados.