Da "lição tática" de Conceição ao boicote à TVI: FC Porto deixa 'recados' após vitória ao Arsenal

"A justiça tardou, mas confirmou o que já se sabia: na Europa só dá Porto": assim arranca o FC Porto a sua newsletter diária esta quinta-feira, horas após a vitória dos azuis e brancos frente ao Arsenal na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (1-0) "Quando já só havia 30 segundos para jogar, Galeno marcou o quinto golo da temporada na Liga dos Campeões e assegurou uma vitória por 1-0 sobre o Arsenal. O FC Porto está na frente da eliminatória que será concluída em Londres a 12 de março. O golo do triunfo não caiu do céu e correspondeu à materialização da superioridade azul e branca na criação de oportunidades. Como já aconteceu várias vezes em jogos deste nível, Sérgio Conceição foi autor de uma lição tática que deixou em branco uma equipa que tinha marcado 21 golos nos cinco jogos anteriores", pode ler-se no Dragões Diário.O FC Porto não participou na flash interview da TVI/CNN em jeito de protesto, depois de, há escassos dias, José Eduardo Moniz ter feito uma piada na gala da estação acerca da Assembleia Geral dos dragões de 13 de novembro. Assim que terminou a partida, Sérgio Conceição e vários jogadores dos azuis e brancos apenas prestaram declarações aos microfones da DAZN e do Porto Canal, situação que os dragões sublinharam também na newsletter: "Nenhuma das declarações foi prestada à TVI. Na sequência do insulto ao FC Porto feito pelo diretor-geral da estação e antigo vice-presidente do Benfica, o clube optou por não participar na flash interview do canal e deu conta disso à UEFA", escrevem.