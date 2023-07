Daniel Sousa compara estilo de Fran Navarro a "Cavani e Suárez": «É o melhor ponta de lança em Portugal»

Daniel Sousa não poupa nos elogios ao falar de Fran Navarro, ex-jogador do Gil Vicente que foi oficializado esta quarta-feira como reforço do FC Porto . O treinador, que orientou o ponta-de-lança nos gilistas na última temporada, acredita que o jogador está a dar um "salto muito relevante"."O que salta logo dele é capacidade de trabalho, o marcar golos, as desmarcações. Comparo o estilo de jogo com os urugaios, Cavani e Suárez, aquela capacidade de trabalho ofensiva. É capaz de fazer 10 corridas à profundidade, não receber nenhuma bola e continuar a fazer: é uma das características que mais sobressai nele", afirmou o técnico à Antena 1 antes de Navarro ser confirmado nos dragões.E prosseguiu, sublinhando que o espanhol vai ser uma mais-valia para Sérgio Conceição: "é o melhor ponta de lança a jogar em Portugal. Os pontas de lança do FC Porto são extraordinários, num registo diferente do Fran, mas há uma complementaridade muito boa. Acredito que pode singrar onde quer que esteja, com essa capacidade de trabalho e uma ética profissional muito grande - isso é de grande valor para qualquer equipa. Pode dar um salto, e o que está a dar agora ja é relevante porque estamos a falar de um dos maiores de Portugal".