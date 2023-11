Danny Namaso: «É uma vitória muito importante. Esta é uma competição que queremos ganhar»

Danny Namaso correspondeu com um golo à chamada à titularidade no ataque do FC Porto, na goleada dos dragões porsobre o Montalegre, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.Em declarações no final da partida, o avançado assumiu a importância do triunfo e, também, do golo marcado esta noite no Dragão. "É uma vitória muito importante. É uma competição que queremos ganhar e temos que lutar para ganhar tudo todas as épocas. Começamos muito bem hoje", começou por dizer o inglês de 23 anos."Sim, é isso e também trabalhar muito. É o mais importante para nós, em Portugal os adversários são fortes, temos que ser mais fortes do que eles e todos os jogos têm de ser importantes e sérios.""É sempre bom marcar golos e ajudar a equipa. Também marquei outros golos e espero continuar, mas tudo depende do trabalho que tenho feito", terminou.