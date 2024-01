Danny Namaso fica blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros

Confirmando-se a notícia avançada por Record a 1 de agosto do ano passado, Danny Namaso renovou, esta terça-feira, o seu contrato com os dragões até 2028. Segundo nos foi possível apurar, a cláusula do avançado inglês subiu para o dobro, tendo ficado agora fixada nos 80 milhões de euros.Recorde-se que, no verão, o FC Porto recebeu contactos exploratórios por Namaso de clubes estrangeiros e nacionais. Mas, já na altura, a ideia era amarrar o internacional jovem inglês.Agora, o FC Porto ganha maior poder negocial tendo em vista possíveis investidas por Danny Namaso.