David Carmo a caminho do Olympiacos com empréstimo pago e opção de compra

David Carmo deve mesmo deixar o FC Porto rumo ao Olympiacos, treinado por Carlos Carvalhal. Segundo nos foi possível apurar, o defesa-central do FC Porto é esperado ainda hoje na Grécia.O jornalista Fabrizio Romano adianta que a operação está prestes a ser concluída e que a documentação já está a ser preparada, num sinal de que o FC Porto terá aceite as condições apresentadas.Ainda de acordo com as informações recolhidas por, o Olympiacos pagará uma taxa de empréstimo, na ordem dos 400 mil euros, reservando a opção de compra do passe de David Carmo.Recorde-se que David Carmo foi contratado ao Sp. Braga por 20 milhões de euros e que, recentemente, foi relegado à equipa B do FC Porto por "comportamento inadequado".